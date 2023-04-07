Зотова Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Зотов Федот Игнатьевич

Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Маховикова Зинаида Игнатьевна

Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1914

Сын: Зотов Филипп Игнатьевич

Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дукина Татьяна Игнатьевна

Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Игнатий Васильевич

Смерть
1950
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