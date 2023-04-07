Зотова Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич
Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Маховикова Зинаида Игнатьевна
Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1914
Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дукина Татьяна Игнатьевна
Отец ребёнка: Зотов Игнатий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950