Аничкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.05.1924
Дата смерти18.11.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924
Призыв на военную службу
26.06.1943
Военная служба
С 26.06.1943 по 05.04.1947
Военная награда
10.08.1944
Орден Славы 3 степени
Военная награда
12.05.1945
Орден Красной Звезды
Демобилизация
05.04.1947
Работа или профессия
После 04.03.1948
тракторист
Рождение ребёнка
19.02.1952
Дочь: Румянцева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Аничкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
28.01.1957
Дочь: Левакова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Аничкина Анна Васильевна
Бракосочетание
11.03.1957
Жена: Аничкина Анна Васильевна
Награда
19.10.1966
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
17.11.1976
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
18.12.1979
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
Награда
19.12.1984
Медаль «Ветеран труда»
Военная награда
?.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (№ 522932)
Награда
30.12.1985
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
22.03.1988
Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аничкина Анна Васильевна
Образование
Неизвестно
4 класса
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
гв. сержант
Смерть
18.11.1992