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Аничкин Иван Иванович

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.05.1924

Дата смерти

18.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1924

Отец: Аничкин Иван Пантелеевич

Мать: Аничкина Устиния Харитоновна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Призыв на военную службу
26.06.1943
Военная служба
С 26.06.1943 по 05.04.1947
Военная награда
10.08.1944
Орден Славы 3 степени
Военная награда
12.05.1945
Орден Красной Звезды
Демобилизация
05.04.1947
Работа или профессия
После 04.03.1948
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
тракторист
Рождение ребёнка
19.02.1952

Дочь: Румянцева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Аничкина Анна Васильевна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.01.1957

Дочь: Левакова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Аничкина Анна Васильевна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
11.03.1957

Жена: Аничкина Анна Васильевна

Награда
19.10.1966
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
17.11.1976
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
18.12.1979
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
Награда
19.12.1984
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Медаль «Ветеран труда»
Военная награда
?.04.1985
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Орден Отечественной войны I степени (№ 522932)
Награда
30.12.1985
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Награда
22.03.1988
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аничкина Анна Васильевна

Образование
Неизвестно
4 класса
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
гв. сержант
Смерть
18.11.1992
Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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