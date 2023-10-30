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Баранов Матвей Григорьев

Место рождения

Попелково, Клин, Московская область

Дата рождения

03.08.1846

Дата смерти

06.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1846

Отец: Григорий Андреев

Мать: Ульяна Максимова

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Баранов Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Евфимия Никанорова

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1875

Сын: Павел Матвеев

Мать ребёнка: Евфимия Никанорова

Рождение ребёнка
06.10.1881

Сын: Баранов Яков Матвеев

Мать ребёнка: Евфимия Никанорова

Попелково, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
13.07.1884

Дочь: Мария Матвеева

Мать ребёнка: Евфимия Никанорова

Смерть
06.03.1907
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