Баранов Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения03.08.1846
Дата смерти06.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1846
Отец: Григорий Андреев
Мать: Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Евфимия Никанорова
Рождение ребёнка
27.06.1875
Сын: Павел Матвеев
Мать ребёнка: Евфимия Никанорова
Рождение ребёнка
06.10.1881
Сын: Баранов Яков Матвеев
Мать ребёнка: Евфимия Никанорова
Рождение ребёнка
13.07.1884
Дочь: Мария Матвеева
Мать ребёнка: Евфимия Никанорова
Смерть
06.03.1907