Боровкова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Боровков Прокофий Spiridovich

Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich

Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Боровков Афанасий

Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich

Рождение ребёнка
Около 1711

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich

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