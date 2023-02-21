Боровкова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Боровков Прокофий Spiridovich
Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Боровков Афанасий
Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich
Рождение ребёнка
Около 1711
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Боровков Спиридон (Свирид) Naumovich