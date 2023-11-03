Ташланов Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1892
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1892
Омского уезда фельдшер Андрей Иванов Захаров, крест дочь Фёкла Андреева Скорева? (Морева?)
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Клименко Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева
Рождение ребёнка
10.01.1920
Дочь: Мячик Нина Ивановна
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева
Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Ташланов Николай Иванович
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Ташланов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева
Смерть
1937
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область