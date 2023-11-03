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Ташланов Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1892

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1892

Отец: Ташланов Симеон Евдокимов

Мать: Ташланова Александра Николаева

Омского уезда фельдшер Андрей Иванов Захаров, крест дочь Фёкла Андреева Скорева? (Морева?)
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Клименко Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Рождение ребёнка
10.01.1920

Дочь: Мячик Нина Ивановна

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Казахстан
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Ташланов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Ташланов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Ташланова Ефросинья Прокофьева

Смерть
1937
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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