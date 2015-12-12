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Мирошин Павел Максимович
Мирошин Павел Максимович
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Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
12.12.2015
Пол
Мужской
Отец
Мирошин Максим Викторович
1984 г.р.
Мать
Мирошина (Павлова) Светлана Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.2015
Отец:
Мирошин Максим Викторович
Мать:
Мирошина Светлана Владимировна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
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