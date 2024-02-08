Афанасьева Василиса Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Василиса Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1903

Дочь: Афанасьева Ольга Макаровна

Отец ребёнка: Афанасьев Макар Васильевич

Крещение 12 июня 1903 г. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.444] - найдено
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Макар Васильевич

Смерть
Неизвестно
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