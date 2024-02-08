Афанасьева Василиса Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1903
Дочь: Афанасьева Ольга Макаровна
Отец ребёнка: Афанасьев Макар Васильевич
Крещение 12 июня 1903 г. Метрическая книга о рождении, браке, смерти Вознесенской церкви с. Индерь за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.444] - найдено
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно