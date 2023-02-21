Рожкова (Чубукова) Оксана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожкова (Чубукова) Оксана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1997 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2014

Дочь: Уминская Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
19.06.2021

Муж: Рожков Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
31.03.2022

Сын: Рожков Илья Дмитриевич

Отец ребёнка: Рожков Дмитрий Алексеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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