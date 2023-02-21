Рожкова (Чубукова) Оксана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2014
Дочь: Уминская Виктория Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.06.2021
Рождение ребёнка
31.03.2022
Отец ребёнка: Рожков Дмитрий Алексеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область