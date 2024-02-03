Колосницын Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосницын Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1978

Отец: Колосницын Юрий Прокофьевич

Мать: Колосницына Баркатина Нина Ивановна

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