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Колосницын Андрей Юрьевич
Колосницын Андрей Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1978
Пол
Мужской
Отец
Колосницын Юрий Прокофьевич
1949 г.р.
Мать
Колосницына Баркатина Нина Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1978
Отец:
Колосницын Юрий Прокофьевич
Мать:
Колосницына Баркатина Нина Ивановна
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