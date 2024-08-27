Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Смерть
Неизвестно