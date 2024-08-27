Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Васильевна

Василиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.