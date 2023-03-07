Попова (Крученюк) Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Крученюк) Алена Александровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.06.1987

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1987

Отец: Крученюк Александр Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Образование
01.09.1993
Лопандино, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Образование
01.09.1995
Москва, город федерального значения Москва
школа №211 до 8 класса, потом 1164 9,10,11 класс
Образование
01.09.2013
Москва, город федерального значения Москва
Институт специальность специалист по связям с общественностью
Бракосочетание
29.04.2014

Муж: Попов Владимир Викторович

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