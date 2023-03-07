Попова (Крученюк) Алена Александровна
Место рождения
Дата рождения15.06.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1987
Отец: Крученюк Александр Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
01.09.1993
Лопандино, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Образование
01.09.1995
школа №211 до 8 класса, потом 1164 9,10,11 класс
Образование
01.09.2013
Институт специальность специалист по связям с общественностью
Бракосочетание
29.04.2014