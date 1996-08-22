Торговкина (Петрова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1913
Дата смерти22.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1938
Дочь: Торговкина Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Торговкин Михаил Кузьмич
город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.1940
Дочь: Грибанова Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Торговкин Михаил Кузьмич
г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
1942
Сын: Торговкин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Торговкин Михаил Кузьмич
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Смерть
22.08.1996
п.Рудник Джезказганской области Казахстан