Торговкина (Петрова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торговкина (Петрова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1913

Дата смерти

22.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1938

Дочь: Торговкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Торговкин Михаил Кузьмич

город Джезказган Республика Казахстан
Рождение ребёнка
01.01.1940

Дочь: Грибанова Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Торговкин Михаил Кузьмич

г.Атбасар Акмолинской области
Рождение ребёнка
1942

Сын: Торговкин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Торговкин Михаил Кузьмич

п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торговкин Михаил Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
Смерть
22.08.1996
п.Рудник Джезказганской области Казахстан
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