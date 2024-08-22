Воротынцева Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1895
Дата смерти28.03.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1895
Место жительства
С 1913 по 1920
Красовка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
02.02.1913
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 28.03.1921
Смерть
28.03.1921