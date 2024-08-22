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Воротынцева Александра Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1895

Дата смерти

28.03.1921

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1895

Отец: Воротынцев Павел Григорьевич

Мать: Воротынцева (Афанасьева) Татьяна Семёновна

Место жительства
С 1913 по 1920
Красовка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
02.02.1913

Муж: Погребняк Савва Андреевич

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 28.03.1921
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область
Смерть
28.03.1921
Калачинск, Калачинский муниципальный район, Омская область

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