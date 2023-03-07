Басов-Верхоянцев (Басов) Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения15.09.1869
Дата смерти01.09.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1896 по 1904
Верхоянский округ, Якутская область
Место жительства
С 1904
Париж
Место жительства
С 1905 по 1905
Место жительства
С 1910 по 1919
Место жительства
С 1919
Смерть
01.09.1952