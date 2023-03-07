Басов-Верхоянцев (Басов) Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБасов-Верхоянцев (Басов) Сергей Александрович

Басов-Верхоянцев (Басов) Сергей Александрович

avatar

Место рождения

Макеево, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

15.09.1869

Дата смерти

01.09.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Тульский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1896 по 1904
Верхоянский округ, Якутская область
Место жительства
С 1904
Париж
Место жительства
С 1905 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910 по 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.09.1952
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close