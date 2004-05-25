Макушкин Леонид Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушкин Леонид Валентинович

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

25.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2004

Отец: Макушкин Валентин Прокопьевич

Мать: Лохтина Людмила Игоревна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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