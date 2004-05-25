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Макушкин Леонид Валентинович
Макушкин Леонид Валентинович
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Древо
Место рождения
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
Дата рождения
25.05.2004
Пол
Мужской
Отец
Макушкин Валентин Прокопьевич
1972 г.р.
Мать
Лохтина Людмила Игоревна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2004
Отец:
Макушкин Валентин Прокопьевич
Мать:
Лохтина Людмила Игоревна
Иркутск
, город Иркутск, Иркутская область
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