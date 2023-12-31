Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1813
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1818
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
1821
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ченчерь, тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно