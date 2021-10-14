Зайчикова (Грибова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1950
Дата смерти14.10.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
25.04.1980
Сын: Зайчиков Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Зайчиков Алексей Алексеевич
Смерть
14.10.2021