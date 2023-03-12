Симановский Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1844
Дата смерти22.06.1897
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1844
Отец: Симановский Александр Петрович
Мать: Симановская Ольга
Рождение ребёнка
07.02.1874
Дочь: Туркестанова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна
Рождение ребёнка
15.05.1876
Дочь: Дурново Мария Анатольевна
Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна
Рождение ребёнка
19.01.1878
Дочь: Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна
Рождение ребёнка
19.02.1880
Сын: Симановский Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ширяева Ксения Анатольевна
Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1884
Сын: Симановский Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.1897