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Симановский Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1844

Дата смерти

22.06.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1844

Отец: Симановский Александр Петрович

Мать: Симановская Ольга

Рождение ребёнка
07.02.1874

Дочь: Туркестанова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна

Рождение ребёнка
15.05.1876

Дочь: Дурново Мария Анатольевна

Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна

Рождение ребёнка
19.01.1878

Дочь: Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1880

Сын: Симановский Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ширяева Ксения Анатольевна

Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна

Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Симановский Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Симановская Елена Александровна

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симановская Елена Александровна

Смерть
22.06.1897
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