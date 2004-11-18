Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдулатип

Мать: Патимат

Рождение ребёнка
08.11.1968

Сын: Абдулатипов Загид Гаджиевич

Мать ребёнка: Хамидат

Рождение ребёнка
08.02.1974

Дочь: Абдулатипова Айна Гаджиевна

Мать ребёнка: Хамидат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулатипов Абдулла (Абдул) Гаджиевич

Мать ребёнка: Хамидат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Написат Гаджиева

Мать ребёнка: Перзият

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перзият

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамидат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абидов Абдулатип Гаджиевич

Мать ребёнка: Абидова Патимат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абидова Патимат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулаева Мадина Гаджиевна

Мать ребёнка: Абдулаева Умакусум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абдулаева Патимат Гаджиева

Мать ребёнка: Абдулаева Умакусум

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдулаева Умакусум

Смерть
18.11.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close