Абдулатипов Гаджи (XIажи Даци) Абдулатипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1968
Сын: Абдулатипов Загид Гаджиевич
Мать ребёнка: Хамидат
Рождение ребёнка
08.02.1974
Дочь: Абдулатипова Айна Гаджиевна
Мать ребёнка: Хамидат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулатипов Абдулла (Абдул) Гаджиевич
Мать ребёнка: Хамидат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Написат Гаджиева
Мать ребёнка: Перзият
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перзият
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хамидат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абидов Абдулатип Гаджиевич
Мать ребёнка: Абидова Патимат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абидова Патимат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулаева Мадина Гаджиевна
Мать ребёнка: Абдулаева Умакусум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдулаева Патимат Гаджиева
Мать ребёнка: Абдулаева Умакусум
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдулаева Умакусум
Смерть
18.11.2004