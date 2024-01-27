Мухибземал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухибземал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухаметъфаизъ

Отец ребёнка: Мухаметша Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гайнильхаятъ Мухаметшина

Отец ребёнка: Мухаметша Надыршин

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметша Надыршин

Смерть
Неизвестно
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