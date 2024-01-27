Мухибземал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Мухаметъфаизъ
Отец ребёнка: Мухаметша Надыршин
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гайнильхаятъ Мухаметшина
Отец ребёнка: Мухаметша Надыршин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметша Надыршин
Смерть
Неизвестно