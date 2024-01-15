Лупенко (Журавлева) Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупенко (Журавлева) Наталия

Место рождения

д. Седяк-баш

Дата рождения

08.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973

Отец: Журавлев Виктор

Мать: Журавлева Галина

д. Седяк-баш
Рождение ребёнка
27.04.1994

Сын: Лупенко Владимир

Отец ребёнка: Лупенко Валерий

Рождение ребёнка
07.04.1995

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лупенко Валерий

Рождение ребёнка
04.11.2003

Сын: Лупенко Александр

Отец ребёнка: Лупенко Валерий

Рождение ребёнка
04.11.2003

Сын: Лупенко Андрей

Отец ребёнка: Лупенко Валерий

Развод
Неизвестно

Муж: Лупенко Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лупенко Валерий

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