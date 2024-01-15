Лупенко (Журавлева) Наталия
Место рожденияд. Седяк-баш
Дата рождения08.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973
Отец: Журавлев Виктор
Мать: Журавлева Галина
д. Седяк-баш
Рождение ребёнка
27.04.1994
Сын: Лупенко Владимир
Отец ребёнка: Лупенко Валерий
Рождение ребёнка
07.04.1995
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лупенко Валерий
Рождение ребёнка
04.11.2003
Сын: Лупенко Александр
Отец ребёнка: Лупенко Валерий
Рождение ребёнка
04.11.2003
Сын: Лупенко Андрей
Отец ребёнка: Лупенко Валерий
Развод
Неизвестно
Муж: Лупенко Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лупенко Валерий