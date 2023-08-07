Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1779
Отец: Дмитрий Никитич
Мать: Ирина Федорова
Рождение ребёнка
15.10.1801
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
24.01.1805
Дочь: Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Илья Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Антон Васильевич
Мать ребёнка: Марфа Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Степановна
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно