Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1779

Отец: Дмитрий Никитич

Мать: Ирина Федорова

Рождение ребёнка
15.10.1801

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
24.01.1805

Дочь: Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Илья Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Антон Васильевич

Мать ребёнка: Марфа Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Степановна

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно