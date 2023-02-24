Сосновский Спиридон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1912
Дочь: Сосновская Валентина Спиридоновна
Мать ребёнка: Сосновская Елена Кирилловна
Место жительства
1912 ст.
Крупец, Рыльский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Крупец Путивльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно