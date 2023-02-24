Сосновский Спиридон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновский Спиридон Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1912

Дочь: Сосновская Валентина Спиридоновна

Мать ребёнка: Сосновская Елена Кирилловна

Место жительства
1912 ст.
Крупец, Рыльский муниципальный район, Курская область
Крестьянин села Крупец Путивльского уезда Курской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Елена Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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