Габдрафиков Мухтар Усманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдрафиков Мухтар Усманович

Габдрафиков Мухтар Усманович

avatar

Место рождения

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Габдрафиков Усман

Мать: не указана

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1898

Сын: Габдрафиков Сайет Мухтарович

Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Габдрафиков Хади (Хазын) Мухтарович

Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Габдрафикова Зайнаб Мухтаровна

Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна

Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Габдрафиков Мазхар Мухтарович

Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадгялъямал Гумаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Муэдзин
Смерть
1929
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close