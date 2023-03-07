Габдрафиков Мухтар Усманович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1929
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Габдрафиков Усман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Габдрафиков Сайет Мухтарович
Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Габдрафиков Хади (Хазын) Мухтарович
Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Габдрафикова Зайнаб Мухтаровна
Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Габдрафиков Мазхар Мухтарович
Мать ребёнка: Бадгялъямал Гумаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадгялъямал Гумаровна
Работа или профессия
Неизвестно
Муэдзин
Смерть
1929