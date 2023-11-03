Малышева (Рекина) Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Рекин Ефим Дмитриев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1871
М. 27 Камышлово ж.20 Поосский
Рождение ребёнка
11.12.1871
Дочь: Лукия Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
16.01.1873
Дочь: Кондратова Татьяна Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
18.07.1876
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
18.06.1877
Дочь: Агрипина Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
12.07.1884
Дочь: Макрина Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1893
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлампия Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олимпиада Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелькова Варвара Мефодиева
Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов
Смерть
Неизвестно