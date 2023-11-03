Малышева (Рекина) Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Рекина) Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Рекин Ефим Дмитриев

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1871

Муж: Малышев Мефодий Иванов

М. 27 Камышлово ж.20 Поосский
Рождение ребёнка
11.12.1871

Дочь: Лукия Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
16.01.1873

Дочь: Кондратова Татьяна Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
18.07.1876

Сын: Малышев Илья Мефодиев

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
18.06.1877

Дочь: Агрипина Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
12.07.1884

Дочь: Макрина Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
24.08.1893

Сын: Малышев Иван Мефодиев

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлампия Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Платон Мефодиев

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олимпиада Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелькова Варвара Мефодиева

Отец ребёнка: Малышев Мефодий Иванов

Смерть
Неизвестно
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