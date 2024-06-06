Махмутова Сабира Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутова Сабира

Махмутова Сабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нигаматулла Хаматуллович

Мать: Шайдабану

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махмутов Фларид Анварович

Отец ребёнка: Анвар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анвар

Рождение ребёнка
1956

Сын: Махмутов Владислав Анварович

Отец ребёнка: Анвар

Рождение ребёнка
14.03.1958

Сын: Махмутов Леонид Анварович

Отец ребёнка: Анвар

Смерть
Неизвестно

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