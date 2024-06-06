Махмутова Сабира
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нигаматулла Хаматуллович
Мать: Шайдабану
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Махмутов Фларид Анварович
Отец ребёнка: Анвар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анвар
Рождение ребёнка
1956
Сын: Махмутов Владислав Анварович
Отец ребёнка: Анвар
Рождение ребёнка
14.03.1958
Сын: Махмутов Леонид Анварович
Отец ребёнка: Анвар
Смерть
Неизвестно