Шамсиев Шаукат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсиев Шаукат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1913

Отец: Бактиков Шамсимухамат Мухаматкашафович

Мать: Шафига Ахметзяновна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наиля Тазиловна

г. Термез, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наиля Тазиловна

г. Термез, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наиля Тазиловна

Смерть
Неизвестно
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