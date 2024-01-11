Шамсиев Шаукат
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1913
Рождение ребёнка
01.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наиля Тазиловна
г. Термез, Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наиля Тазиловна
г. Термез, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наиля Тазиловна
Смерть
Неизвестно