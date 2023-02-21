Samuelssohn Gröning Johann
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Gröning Samuel
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1833
Сын: Samuelssohn Gröning Abraham
Мать ребёнка: Maria Eliastotter
Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1836
Сын: Samuelssohn Gröning Alexander
Мать ребёнка: Maria Eliastotter
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Maria Eliastotter
Смерть
Неизвестно