Samuelssohn Gröning Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samuelssohn Gröning Johann

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Gröning Samuel

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1833

Сын: Samuelssohn Gröning Abraham

Мать ребёнка: Maria Eliastotter

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1836

Сын: Samuelssohn Gröning Alexander

Мать ребёнка: Maria Eliastotter

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Maria Eliastotter

Смерть
Неизвестно
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