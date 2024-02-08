Кулешов Михаил
Место рожденияД. Клин, Зарайский Уезд, Рязанская Губ.
Дата рождения08.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886
Отец: Кулешов Кузьма
Мать: Кулешова Фёкла
Д. Клин, Зарайский Уезд, Рязанская Губ.
Крещение
10.11.1886
Д. Клин, зарайский уезд, Рязанская губ.
Бракосочетание
08.01.1912
Жена: Кулешова Анна
Церковь Села Бильдино, Зарайского Уезда, Рязанской Губ.
На момент свадьбы невесте было 18 лет
Рождение ребёнка
14.08.1913
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Кулешова Анна
Д. Клин, Зарайского уезда, Рязанской губ.
Смерть
Неизвестно