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Кулешов Михаил

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Место рождения

Д. Клин, Зарайский Уезд, Рязанская Губ.

Дата рождения

08.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1886

Отец: Кулешов Кузьма

Мать: Кулешова Фёкла

Д. Клин, Зарайский Уезд, Рязанская Губ.
Крещение
10.11.1886
Д. Клин, зарайский уезд, Рязанская губ.
Бракосочетание
08.01.1912

Жена: Кулешова Анна

Церковь Села Бильдино, Зарайского Уезда, Рязанской Губ.
На момент свадьбы невесте было 18 лет
Рождение ребёнка
14.08.1913

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Кулешова Анна

Д. Клин, Зарайского уезда, Рязанской губ.
Смерть
Неизвестно
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