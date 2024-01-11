Хисамов Гаязтдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисамов Гаязтдин

Место рождения

д. Урмаево (Комсомольский район), Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хисамов Гальжан

Мать: Хисамова Закирэ

д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Рождение ребёнка
29.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Рождение ребёнка
19.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Смерть
Неизвестно
д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
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