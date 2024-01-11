Хисамов Гаязтдин
Место рожденияд. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хисамов Гальжан
Мать: Хисамова Закирэ
д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Рождение ребёнка
29.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Рождение ребёнка
19.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д. Урмаево (Комсомольский район), Россия
Смерть
Неизвестно
д. Урмаево (Комсомольский район), Россия