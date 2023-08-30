Маркина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931

Отец: Трусилин Иван

Мать: Трусилина Анастасия

Рождение ребёнка
Около 23.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Николай

Рождение ребёнка
02.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Николай

Смерть
Неизвестно
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