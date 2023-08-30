Маркина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1931
Отец: Трусилин Иван
Мать: Трусилина Анастасия
Рождение ребёнка
Около 23.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Николай
Рождение ребёнка
02.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Николай
Смерть
Неизвестно