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(Кригер) Анна Геннадьевна
(Кригер) Анна Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.01.1990
Пол
Женский
Отец
Кригер Геннадий
1962 г.р.
Мать
Кригер (Портных) Галина Геннадьевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1990
Отец:
Кригер Геннадий
Мать:
Кригер Галина Геннадьевна
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