(Кригер) Анна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кригер) Анна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1990

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1990

Отец: Кригер Геннадий

Мать: Кригер Галина Геннадьевна

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