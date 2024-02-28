Бакланов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1859
Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
11.07.1860
Мать ребёнка: Бакланова Евросинья Кондратьевна
Рождение ребёнка
08.09.1861
Мать ребёнка: Бакланова Евросинья Кондратьевна
Рождение ребёнка
04.04.1863
Сын: Бакланов Василий Иванович
Мать ребёнка: Бакланова Евросинья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно