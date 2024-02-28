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Бакланов Иван Иванович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
21.01.1859

Жена: Бакланова Евросинья Кондратьевна

Ордынское, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
11.07.1860

Сын: Бакланов Степан Иванович

Мать ребёнка: Бакланова Евросинья Кондратьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.09.1861

Сын: Бакланов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Бакланова Евросинья Кондратьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1863

Сын: Бакланов Василий Иванович

Мать ребёнка: Бакланова Евросинья Кондратьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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