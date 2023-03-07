Крылов Иван Семёнович
Место рождения
Дата рожденияС 1881 по 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
С 1881 по 1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1911 ст.
Жена: Крылова Анна Ивановна
Источник: Главархив Москвы Ф.2184 Оп.1 Д.73
Работа или профессия
До 1915 ст.
хлебопашец
Ранение
13.03.1916 ст.
Нарочь, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно