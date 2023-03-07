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Крылов Иван Семёнович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

С 1881 по 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1881 по 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
09.11.1911 ст.

Жена: Крылова Анна Ивановна

Источник: Главархив Москвы Ф.2184 Оп.1 Д.73
Работа или профессия
До 1915 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
хлебопашец
Ранение
13.03.1916 ст.
Нарочь, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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