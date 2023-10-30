Бородкина (Кушкина) Анна Полятовна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1851 и 1854
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1854
Отец: Кушкин Полят Исааков
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.
Сын: Бородкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Бородкин Иван Фаддеевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Бородкин Иван Фаддеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917