Бородкина (Кушкина) Анна Полятовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородкина (Кушкина) Анна Полятовна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1851 и 1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1851 и 1854

Отец: Кушкин Полят Исааков

Мать: Кушкина Прасковья Ивановна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.07.1890 ст.

Сын: Бородкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Бородкин Иван Фаддеевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Бородкин Иван Фаддеевич

Подкленка, Ново-Никольская волость, Грязовецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородкин Иван Фаддеевич

Смерть
После 1917
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