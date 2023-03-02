Кузнецов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Николай Григорьевич

Кузнецов Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Григорий Гаврилович

Мать: Кузнецова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Екатерина Петровна

Смерть
2002
Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close