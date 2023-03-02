Кузнецов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2002
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Кузнецова Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002
Урицкое, Тербунский муниципальный район, Липецкая область