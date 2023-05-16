Зубова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.2007

Сын: Зубов Андрей Игоревич

Отец ребёнка: Зубов Игорь

Рождение ребёнка
03.03.2011

Сын: Зубов Сергей Игорьевич

Отец ребёнка: Зубов Игорь

Рождение ребёнка
03.08.2012

Сын: Зубов Артем Игорьевич

Отец ребёнка: Зубов Игорь

Рождение ребёнка
28.03.2021

Сын: Зубов Савелий Игорьевич

Отец ребёнка: Зубов Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Игорь

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