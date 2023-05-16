Зубова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.2007
Отец ребёнка: Зубов Игорь
Рождение ребёнка
03.03.2011
Отец ребёнка: Зубов Игорь
Рождение ребёнка
03.08.2012
Отец ребёнка: Зубов Игорь
Рождение ребёнка
28.03.2021
Отец ребёнка: Зубов Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубов Игорь