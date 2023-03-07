Роменская (Сердюкова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения14.01.1904
Дата смерти19.01.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904
Отец: Роменский Василий Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1924
Сын: Роменский Федор Васильевич
Отец ребёнка: Роменский Василий Власович
Рождение ребёнка
14.14.1929
Сын: Роменский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Роменский Василий Власович
Рождение ребёнка
28.10.1934
Сын: Роменский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Роменский Василий Власович
Рождение ребёнка
?.08.1938
Сын: Роменский Александр Васильевич
Отец ребёнка: Роменский Василий Власович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.01.1993