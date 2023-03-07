Роменская (Сердюкова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роменская (Сердюкова) Мария Петровна

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Место рождения

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.01.1904

Дата смерти

19.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1904

Отец: Роменский Василий Власович

Мать: не указана

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.09.1924

Сын: Роменский Федор Васильевич

Отец ребёнка: Роменский Василий Власович

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.14.1929

Сын: Роменский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Роменский Василий Власович

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1934

Сын: Роменский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Роменский Василий Власович

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Роменский Александр Васильевич

Отец ребёнка: Роменский Василий Власович

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.01.1993
Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
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