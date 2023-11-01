Лотакова (Подтуркина) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лотакова (Подтуркина) Ольга Матвеевна

Место рождения

АКССР Беломорский район п. Тунгуда

Дата рождения

20.01.1938

Дата смерти

26.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

АКССР Беломорский район п. Тунгуда
Рождение ребёнка
03.11.1967

Дочь: Лотакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лотаков Иван Александрович

Карельская АССР г. Сегежа
Смерть
26.11.1977
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