Лотакова (Подтуркина) Ольга Матвеевна
Место рожденияАКССР Беломорский район п. Тунгуда
Дата рождения20.01.1938
Дата смерти26.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
АКССР Беломорский район п. Тунгуда
Рождение ребёнка
03.11.1967
Дочь: Лотакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лотаков Иван Александрович
Карельская АССР г. Сегежа
Смерть
26.11.1977