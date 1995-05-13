Ольга Николаевна (жена Антона)
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1935
Дата смерти13.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеренко Лариса Антоновна
Отец ребёнка: Стеренко Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеренко Любовь Антоновна
Отец ребёнка: Стеренко Антон Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеренко Лилия Антоновна
Отец ребёнка: Стеренко Антон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1995
п.Зангар,Павлодарская обл.Казахстан