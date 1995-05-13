Ольга Николаевна (жена Антона) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Николаевна (жена Антона)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1935

Дата смерти

13.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеренко Лариса Антоновна

Отец ребёнка: Стеренко Антон Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеренко Любовь Антоновна

Отец ребёнка: Стеренко Антон Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеренко Лилия Антоновна

Отец ребёнка: Стеренко Антон Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стеренко Антон Гаврилович

Смерть
13.05.1995
п.Зангар,Павлодарская обл.Казахстан
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