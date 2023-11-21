(Мораст) Алла (Алиса) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мораст) Алла (Алиса) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Мораст Яков Яковлевич

Мать: Мораст Паулина (Полина) Генриховна (Андреевна)

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