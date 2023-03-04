Гром Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Благословение
Неизвестно
Табличка железная 65Х43см. с надписью "Пожертвовано в память освобожденiя отъ крепостной зависимости бывшим дворовым Стефаномъ и женой Гликерiеi ГРОМЪ 1812 года 2-го августа." https://postlmg.cc/75pb... Показать все