Гром Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Благословение
Неизвестно
Табличка железная 65Х43см. с надписью "Пожертвовано в память освобожденiя отъ крепостной зависимости бывшим дворовым Стефаномъ и женой Гликерiеi ГРОМЪ 1812 года 2-го августа." https://postlmg.cc/75pb... Показать все