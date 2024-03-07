Постаушкин Федор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Постаушкин Павел
Рождение ребёнка
26.?.1879
Дочь: Чернова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Постаушкина Анастасия Дмитриевна
Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891
Сын: Постаушкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Постаушкина Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Федорович Постаушкин
Смерть
Неизвестно