Постаушкин Федор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постаушкин Федор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Постаушкин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.?.1879

Дочь: Чернова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Постаушкина Анастасия Дмитриевна

Кекино, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Постаушкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Постаушкина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Федорович Постаушкин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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