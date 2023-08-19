Соломянская Лия (Рахиль) Лазаревна
Место рождения
Дата рождения05.05.1907 ст.
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
08.12.1926
Отец ребёнка: Гайдар Аркадий Петрович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Развод
1931
Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва