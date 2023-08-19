Соломянская Лия (Рахиль) Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломянская Лия (Рахиль) Лазаревна

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

05.05.1907 ст.

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
05.05.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Бракосочетание
1925

Муж: Гайдар Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Гайдар Тимур Аркадьевич

Отец ребёнка: Гайдар Аркадий Петрович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Развод
1931

Муж: Гайдар Аркадий Петрович

Смерть
1986
Москва, город федерального значения Москва