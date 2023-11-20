Слонов Мухамед Темирканович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.09.1984
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Слонов Темиркан Дзыдзуевич
Мать: Слонова Хани Машевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хахова Быцэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слонов Хазрит Мухамедович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слонова Джульета Мухамедовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слонова Рита Мухамедовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слонова Света Мухамедовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слонова Римма Мухамедовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слонова Люся Мухамедовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.09.1984