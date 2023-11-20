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Слонов Мухамед Темирканович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.09.1984

Пол

Мужской

Добавил:

БС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слонов Темиркан Дзыдзуевич

Мать: Слонова Хани Машевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахова Быцэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Хазрит Мухамедович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слонов Хаути Мухамедович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слонова Джульета Мухамедовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слонова Рита Мухамедовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слонова Света Мухамедовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слонова Римма Мухамедовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слонова Люся Мухамедовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.09.1984
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