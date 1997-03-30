Остроумов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияВологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Дата рождения08.11.1911 ст.
Дата смерти30.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911 ст.
Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Военная служба
1939
Вологодская обл,Усть-Кубинский р-н,д.Королиха
Демобилизация
1940
Демобилизация
1941
Демобилизация
1945
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.1997
Вологодская обл.,Вытегорский р-н,п.Павшозеро