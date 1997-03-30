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Остроумов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор

Дата рождения

08.11.1911 ст.

Дата смерти

30.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1911 ст.

Отец: Остроумов Алексей Романович

Мать: Остроумова Павла Ивановна

Вологодская обл.,Кадниковский уезд,д.Великий Двор
Военная служба
1939
Вологодская обл,Усть-Кубинский р-н,д.Королиха
Демобилизация
1940
Демобилизация
1941
Демобилизация
1945
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроумова Евстолия Александровна

Смерть
30.03.1997
Вологодская обл.,Вытегорский р-н,п.Павшозеро
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