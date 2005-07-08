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Афанаскин Семен Григорьевич

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Место рождения

Рязанская обл., Чучковский р-н, с. Старо-Пластиково

Дата рождения

28.06.1922

Дата смерти

08.07.2005

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922

Отец: Афанаскин Григорий Леонтьев

Мать: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Образование
Неизвестно
читает/пишет
Работа или профессия
Неизвестно
Заведущий свинофермы при колхозе «Красный партизан»
Военная служба
С 10.11.1941 по 23.08.1943
pamyat-naroda.ru
Бракосочетание
1945

Жена: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
16.01.1945

Сын: Афанаскин Николай Семенович

Мать ребёнка: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна

Рождение ребёнка
13.11.1947

Сын: Афанаскин Александр Семенович

Мать ребёнка: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна

Смерть
08.07.2005
Похороны
Неизвестно

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