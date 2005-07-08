Афанаскин Семен Григорьевич
Место рожденияРязанская обл., Чучковский р-н, с. Старо-Пластиково
Дата рождения28.06.1922
Дата смерти08.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1922
Образование
Неизвестно
читает/пишет
Работа или профессия
Неизвестно
Заведущий свинофермы при колхозе «Красный партизан»
Военная служба
С 10.11.1941 по 23.08.1943
pamyat-naroda.ru
Бракосочетание
1945
Рождение ребёнка
16.01.1945
Сын: Афанаскин Николай Семенович
Мать ребёнка: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна
Рождение ребёнка
13.11.1947
Сын: Афанаскин Александр Семенович
Мать ребёнка: Афанаскина (Липатцева) Мария Акимовна
Смерть
08.07.2005
Похороны
Неизвестно