Трусова (Лядова) Серафима Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1927
Дата смерти06.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1927
Отец: Лядов Андрей Иванович
Мать: Лядова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
19.10.1950
Дочь: Попова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Трусов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трусов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.11.1999