Трусова (Лядова) Серафима Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова (Лядова) Серафима Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1927

Дата смерти

06.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1927

Отец: Лядов Андрей Иванович

Мать: Лядова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
19.10.1950

Дочь: Попова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Трусов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трусов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.11.1999
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