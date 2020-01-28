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Крупин Леонид Константинович
Крупин Леонид Константинович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.01.2020
Пол
Мужской
Отец
Крупин Константин Александрович
1987 г.р.
Мать
Крупина (Сотникова) Валерия Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2020
Отец:
Крупин Константин Александрович
Мать:
Крупина Валерия Андреевна
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