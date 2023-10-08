Анисимов Вадим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Вадим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Елена Алексеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
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