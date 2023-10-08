Анисимов Вадим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Елена Алексеевна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно